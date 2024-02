Pecci: “Bologna meglio della Fiorentina lo vedo più forte, però ora è più pericolosa grazie a Belotti”

La Nazione, oggi, ha intervistato il doppio ex della sfida di domani sera nel derby dell’Appennino tra Fiorentina e Bologna Eraldo Pecci: “Il Bologna arriva meglio a questa partita è più forte della viola, ma il calcio è un gioco difficile da prevedere, però il Bologna ha un giocatore straordinario come Zirkzee, adesso vince anche se non gioca benissimo vuol dire che sono completi. Lui è un fenomeno, accende la luce”.

Sulla Fiorentina: “Manca qualcosa, però l’acquisto di Belotti è giusto, ora è più pericolosa perchè c’è uno che sa segnare ed è importante, sono sicuro che supererà i problemi del mese di gennaio“.