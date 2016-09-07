Pavoletti smentisce le indiscrezioni su un suo possibile passaggio alla Fiorentina

L'attaccante genoano ai microfoni di SkySport24:"Volevo solo il Genoa

L'attaccante rossoblù Leonardo Pavoletti, rientrato in fretta dopo gli impegni con la nazionale per prendere parte alle celebrazioni per i 123 anni del Grifone, parla ai microfoni di SkySport24 smentendo ogni indiscrezione su un suo possibile trasferimento a Firenze nelle ultime battute della sessione di mercato appena conclusa.

"A parte tante dichiarazioni l'unica cosa che volevo era rimanere al Genoa". Successivamente ha ringraziato il presidente Preziosi per la fiducia e l'apprezzamento mostrato nei suoi confronti.

Gianmarco Biagioni