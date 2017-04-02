Paulo Sousa fa lo scherzo d'aprile alla Fiorentina che non fa ridere nessuno

In conferenza stampa stampa va in scena uno scherzo di Paulo Sousa, nel momento sbagliato, sul tema sbagliato...

Come riporta la Gazzetta dello Sport, è tradizione il primo di aprile spararla grossa: facendo passare per vera una cosa decisamente improbabile e vedere l’effetto che fa. Mentendo e scherzando. Per Paulo Sousa la cosa meno probabile di tutte al momento è restare alla Fiorentina. Per questo ieri ci ha giocato sopra. «Corvino è venuto a cena da me proponendomi per due volte il rinnovo. Vediamo la durata del contratto ed i programmi prima di rispondere». Più che un semplice pesce è una balena d’aprile. Troppo grossa per crederci anche un solo momento visto che il divorzio è stato sancito da tempo. Dietro lo scherzo però, si cela un malcontento reale. Sfociato da tempo in fastidio. Quello di leggere e sentir parlare di aspetti, incontri o prospettive riguardanti il proprio futuro. A cui, tornando serio, risponde così. «Contatti con il Dortmund? Non commento il gossip. Corvino ha incontrato Di Francesco? Non commento il gossip». Poca serenità.