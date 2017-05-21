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"Il patto dello spogliatoio funziona, le vacanze a Formentera sono ad un passo. Cristoforo cos'è?"

L'articolo di Benedetto Ferrara oggi tu Repubblica dopo l'umiliazione subita a Napoli ieri sera. I dubbi su Cristoforo continuano..

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 maggio 2017 11:36
"Il patto dello spogliatoio funziona, le vacanze a Formentera sono ad un passo. Cristoforo cos'è?" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 23.02.2017, Fiorentina-Borussia, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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“Il patto per Formentera funziona, le vacanze sono ad un passo”. La squadra di Sarri voleva festeggiare la sua stagione davanti ai suoi cinquantamila tifosi. Serviva uno sparring partner e la Fiorentina versione rosso corallo può fare al caso suo.

Al San Paolo mancavano due pezzi pregiati della rosa viola: Borja Valero e Astori. Anzi, ne mancavano quattro, visto che Chiesa è stato relegato in panchina e Bernardeschi spedito di nuovo a fare il terzino. C’è il colpo a sorpresa di Sousa che non manca mai: Cristoforo trequartista. Bravo ragazzo, centrocampista indefinito: non è un vero mediano, non è un vero trequartista. Il ragazzo è un ibrido che fino ad oggi ha prodotto poco o nulla.

Questo una parte dell'articolo di Benedetto Ferrara su Repubblica

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