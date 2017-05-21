"Il patto dello spogliatoio funziona, le vacanze a Formentera sono ad un passo. Cristoforo cos'è?"

L'articolo di Benedetto Ferrara oggi tu Repubblica dopo l'umiliazione subita a Napoli ieri sera. I dubbi su Cristoforo continuano..

“Il patto per Formentera funziona, le vacanze sono ad un passo”. La squadra di Sarri voleva festeggiare la sua stagione davanti ai suoi cinquantamila tifosi. Serviva uno sparring partner e la Fiorentina versione rosso corallo può fare al caso suo.

Al San Paolo mancavano due pezzi pregiati della rosa viola: Borja Valero e Astori. Anzi, ne mancavano quattro, visto che Chiesa è stato relegato in panchina e Bernardeschi spedito di nuovo a fare il terzino. C’è il colpo a sorpresa di Sousa che non manca mai: Cristoforo trequartista. Bravo ragazzo, centrocampista indefinito: non è un vero mediano, non è un vero trequartista. Il ragazzo è un ibrido che fino ad oggi ha prodotto poco o nulla.

Questo una parte dell'articolo di Benedetto Ferrara su Repubblica