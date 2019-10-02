"Patrimonio Italiano Award" per lo Sport a Commisso: "Spero di portare qualche trofeo a Firenze"

Il premio "Patrimonio Italiano Award" per lo sport è stato assegnato al presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Queste le sue parole direttamente dall'America: "Grazie di questo riconoscimento, vo...

Il premio "Patrimonio Italiano Award" per lo sport è stato assegnato al presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Queste le sue parole direttamente dall'America: "Grazie di questo riconoscimento, voglio congratularmi con tutte le persone che sono onorati questa sera, sono stato un uomo fortunato. In primis i miei genitori che hanno fatto enormi sacrifici per migliorare la vita dei loro figli. Un ringraziamento speciale a mio padre, che è stato prigioniero di guerra in Africa per 5 anni ed in seguito ci ha portati tutti in America, dove ho iniziato il mio sogno americano. È lì che ho iniziato, con tanta fortuna cominciando con il calcio e suonando la fisarmonica. Ho avuto l'opportunità di avere una grandissima borsa di studio alla Columbia University e la carriera che ho avuto in seguito è stata un sogno. Il mio amore per il calcio era più forte di ogni cosa, mi ha aiutato a conquistare quello che ho avuto nella vita. Ho imparato a giocare a Marina di Gioiosa Ionica, quel piccolo paesello della Calabria dove a 7-8 anni giocavo di fronte alla stazione in inverno ed al mare in spiaggia in estate. Ora, dopo 57 anni il mio turno è di tornare al calcio nel mio Paese, il paese del pallone, l'Italia. Tre mesi fa ho comprato la Fiorentina. È stato un giorno fantastico, dal 7 giugno, quando sono entrato allo stadio Franchi. Un insieme di emozioni e sentimenti che non ho mai vissuto in vita mia. Loro, i tifosi, mi hanno accettato per come sono io, il semplice Rocco che prima di essere padrone, è un giocatore, ed un grandissimo tifoso del vostro calcio ed ora della mia Fiorentina. Naturalmente spero di ripagare con la Fiorentina tutto l'affetto che hanno dimostrato nei miei confronti e quelli della mia famiglia con qualche trofeo speriamo nel prossimo futuro. Grazie Firenze, grazie "Patrimonio Italiano", presto ci ritroveremo nella mia Italia".

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