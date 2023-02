Pasqual: “Italiano non sta trovando la quadra, difficile sostituire uno degli attaccanti più forti d’Europa”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Manuel Pasqual ha così parlato della Fiorentina: “La squadra fatica a segnare, i numeri parlano chiaro. Hanno venduto a gennaio 2022 uno degli attaccanti più forti che c’è in Europa come Vlahovic e non è facile trovare sul mercato uno per sostituirlo. Italiano poi sta faticando nel trovare la quadra”.