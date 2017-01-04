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Se parte Paredes la Roma punta tutto su Badelj

Paredes potrebbe partire per una cifra prossima ai 15 milioni che la Roma andrebbe ad investire su Badelj

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 gennaio 2017 11:50
Se parte Paredes la Roma punta tutto su Badelj -
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Anche la Roma sembra essersi interessata al centrocampista della Fiorentina Milan Badelj. Secondo quanto riportato da Radio Radio pare infatti che il nome del croato sia in cima alla lista della squadra di mercato giallorossa che, nel caso in cui il giovane centrocampista Leandro Paredes dovesse lasciare la capitale, avrebbe la chiara necessità di rinforzare il reparto. L'argentino classe '94 potrebbe partire per un cifra prossima ai 15 milioni che la Roma di conseguenza andrebbe a mettere sul piatto per cercare di convincere la Fiorentina a lasciar partire Badelj.

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