Da una parte l'amore per la Fiorentina, dall'altra i milioni cinesi. Kalinic è tra due fuochi...

Il tutto è racchiuso nell'esultanza del gol contro la Juventus. È tutto ancora maledettamente in bilico. L'offerta...

Nikola Kalinic contro la Juventus ha segnato il suo nono gol in campionato, forse l’ultimo in maglia viola. La sua esultanza racconta parecchio di quello che gli sta passando per la testa in questi giorni. Il croato è tra due fuochi: da una parte la voglia di non lasciare incompiuta l’avventura alla Fiorentina e il grande feeling con Sousa, dall’altra la dozzina di milioni di euro in arrivo dai cinesi del Tianjin. Il cerchio potrà chiudersi solo quando il club viola accetterà l’offerta, che ancora è teorica, ma Kalinic è pronto ad accettarla. Così racconta oggi il Corriere fiorentino.