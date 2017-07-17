Parla lo chef della Fiorentina: "Ecco cosa diamo da mangiare ai giocatori viola"

Lo Chef viola, Walter Antunes Neto, ha parlato a violachannel.tv del compito delle cucine a beneficio della dieta dei calciatori: "Il compito principale di noi chef è garantire che l'alimentazione sia...

Lo Chef viola, Walter Antunes Neto, ha parlato a violachannel.tv del compito delle cucine a beneficio della dieta dei calciatori: "Il compito principale di noi chef è garantire che l'alimentazione sia corretta e che ai ragazzi vengano dati i pasti che mangerebbero a casa. Dobbiamo superare dei controlli di qualità molto alti. Se siamo fuori Italia e abbiamo bisogno di prodotti che non ci sono là, come per esempio la bresola, ce li portiamo direttamente noi. Usiamo tanta verdura e tanta frutta, carne magra e pesce".