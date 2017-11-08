Parla Guido Pizarro, sedotto e abbandonato da Corvino: "Comprato dalla Fiorentina, ma ero extracomunitario e alla fine"
Ricordate Guido Pizarro? Centrocampista argentino classe 1990 oggi al Siviglia, nel gennaio 2012 fu preso da Pantaleo Corvino che però non poté portarlo subito a Firenze per via del suo status da extr...
A cura di Redazione Labaroviola
08 novembre 2017 16:20
Ricordate Guido Pizarro? Centrocampista argentino classe 1990 oggi al Siviglia, nel gennaio 2012 fu preso da Pantaleo Corvino che però non poté portarlo subito a Firenze per via del suo status da extracomunitario:
"La Fiorentina? Mi comprarono, per sette giorni mi sono allenato con l’accordo già fatto ma dovevo essere prima comunitario. L’anno prima mi cominciai a muovere per i documenti ma non fu possibile diventarlo così fui costretto a tornare al Lanus."