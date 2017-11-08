Labaro Viola

Parla Guido Pizarro, sedotto e abbandonato da Corvino: "Comprato dalla Fiorentina, ma ero extracomunitario e alla fine"

Ricordate Guido Pizarro? Centrocampista argentino classe 1990 oggi al Siviglia, nel gennaio 2012 fu preso da Pantaleo Corvino che però non poté portarlo subito a Firenze per via del suo status da extr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 novembre 2017 16:20
Parla Guido Pizarro, sedotto e abbandonato da Corvino: "Comprato dalla Fiorentina, ma ero extracomunitario e alla fine" -
News
Fiorentina
Siviglia
Condividi

Ricordate Guido Pizarro? Centrocampista argentino classe 1990 oggi al Siviglia, nel gennaio 2012 fu preso da Pantaleo Corvino che però non poté portarlo subito a Firenze per via del suo status da extracomunitario:

"La Fiorentina? Mi comprarono, per sette giorni mi sono allenato con l’accordo già fatto ma dovevo essere prima comunitario. L’anno prima mi cominciai a muovere per i documenti ma non fu possibile diventarlo così fui costretto a tornare al Lanus."

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok