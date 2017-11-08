Parla Guido Pizarro, sedotto e abbandonato da Corvino: "Comprato dalla Fiorentina, ma ero extracomunitario e alla fine"

Ricordate Guido Pizarro? Centrocampista argentino classe 1990 oggi al Siviglia, nel gennaio 2012 fu preso da Pantaleo Corvino che però non poté portarlo subito a Firenze per via del suo status da extr...

Ricordate Guido Pizarro? Centrocampista argentino classe 1990 oggi al Siviglia, nel gennaio 2012 fu preso da Pantaleo Corvino che però non poté portarlo subito a Firenze per via del suo status da extracomunitario:

"La Fiorentina? Mi comprarono, per sette giorni mi sono allenato con l’accordo già fatto ma dovevo essere prima comunitario. L’anno prima mi cominciai a muovere per i documenti ma non fu possibile diventarlo così fui costretto a tornare al Lanus."