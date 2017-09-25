Parla Carlo Festa: "Ecco perchè Credit Suisse ha in mano la cessione della Fiorentina"

La Fiorentina è molto appetibile. Ma non si può vendere la società ad un prezzo più alto del valore attuale" così il giornalista del Sole 24 Ore

Carlo Festa ha parlato a Radio Toscana, queste le parole del giornalista del Sole 24 Ore che ha scritto l'articolo sulla cessione della Fiorentina:

"Da qualche mese c'è il mandato di cessione da parte dei Della Valle della Fiorentina, da settembre poi l'advisor ha effettuato sondaggi tra gli investitori. Il dossier ora gira per Londra. Solo Berlusconi è riuscito a cedere il Milan per un prezzo superiore al valore. Ma per il resto non sarà cosi, e il problema è questo: se la richiesta viene considerata troppo alta, l'operazione non si fa. Credit Suisse gestisce il patrimonio della famiglia Della Valle. L'incarico di trovare un compratore così è andato a loro. La Fiorentina è molto appetibile: qualche investitore sta valutando l'acquisto. Credit Suisse è una banca internazionale che lavora per i suoi clienti, sulla questione stadio non c'entra niente".