Parisi sui social scrive: "Ringrazio la Fiorentina per questo riconoscimento. E' un'emozione speciale"

Fabiano Parisi attraverso un post sui propri social, ringrazia la Fiorentina per il riconoscimento a seguito della rappresentanza per il francobollo celebrativo per i cent'anni

Ecco le parole di Fabiano Parisi pubblicate sui propri canali social: Voglio ringraziare per questo bellissimo riconoscimento dedicato alla storia della Fiorentina. Personalmente è un'emozione speciale. Sono ancora giovane e so di avere tanta strada da fare, ma vedere il colore della maglia che indosso ogni domenica rappresentato su un francobollo celebrativo mi riempie di orgoglio. È un simbolo che racconta la storia, i valori e la passione di questo club. Allo stesso tempo, mi fa sentire ancora di più la responsabilità e il privilegio di rappresentare la Fiorentina e tutti i suoi tifosi.