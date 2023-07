Parisi saluta l’Empoli: “Grazie, rimarrai sempre una pagina troppo importante della mia vita”

Fabiano Parisi, si attende soltanto l’ufficialità, sarà un nuovo calciatore della Fiorentina, dopo tre anni lascia l’Empoli, le sue parole sui social. “Era fine estate del 2020, arrivavo dalla serie C. Sono passati poco meno di 3 anni ed è arrivato il momento dei saluti. Ma non prima di averti ringraziato, per avermi fatto crescere come uomo prima e come calciatore poi. Con te ho imparato tanto, ho conosciuto la serie B, la gioia della promozione e poi la serie A. Ho trovato grandi professionisti e amici veri. Ho attraversato il dolore vero e vissuto momenti di felicità. Grazie Empoli, rimarrai sempre una pagina troppo importante della mia vita”.

