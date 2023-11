Parisi infortunato? No, tutti i giocatori che hanno giocato 90 minuti a Roma, hanno svolto lavoro differenziato

Infortunio per Fabiano Parisi nella sessione odierna? No, facciamo chiarezza. Il terzino sinistro, come gli altri calciatori che hanno giocato 90′ a Roma, ha svolto un lavoro differenziato dai compagni. Il numero 65 della Fiorentina ha poi sì fatto ghiaccio sulla caviglia sinistra a bordo campo, ma per un vecchio fastidio precedente alla seduta di oggi, molto probabilmente riconducibile a una botta rimediata all’Olimpico contro la Lazio. Non dovrebbe essere, dunque, niente di preoccupante: appare remota l’ipotesi che Parisi possa saltare il big match di domenica contro la Juventus.