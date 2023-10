Parisi è il talismano della Fiorentina: dopo Napoli è pronto a far male alla sua ex squadra. Con lui nessuna sconfitta 

500mila euro per comprarlo dall’Avellino, 10 milioni per cederlo alla Fiorentina. Operazione da applausi per l’Empoli con Fabiano Parisi, ma domani gli azzurri se lo ritroveranno contro e su quella fascia saranno dolori, perché si fatica a trovare laterali sinistri del genere nel campionato italiano. con il pendolino di Serino in campo, i viola non hanno mai perso. C’è la concorrenza a capitan Biraghi, ma le partite sono tante e soprattutto il numero 4 non è ancora al meglio dopo la botta rimediata a Frosinone. E poi c’è quella forza mentale mostrata a Napoli, dopo l’errore che è costato il rigore del momentaneo 1-1, seguito da un secondo tempo da protagonista culminato con l’assist per il 3-1 finale. Lo scrive La Nazione.