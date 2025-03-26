Parisi: "Da piccolo piangevo quando perdevo, le altre squadre ci temono perché siamo forti"

Fabiano Parisi è intervenuto dal Viola Park per rispondere alle domande dei bambini della quinta elementare della scuola Acciaiuoli del istituto comprensivo del Galluzzo, queste le sue parole:Come vi...

Fabiano Parisi è intervenuto dal Viola Park per rispondere alle domande dei bambini della quinta elementare della scuola Acciaiuoli del istituto comprensivo del Galluzzo, queste le sue parole:

Come vi sentite quando perdete?

"Sicuramente non è la stessa cosa di vince, quando ero piccolo mi mettevo a piangere dopo una sconfitta, mio padre mi chiedeva sempre perché piangevo. L'importante nello sport è scendere in campo con il sorriso e divertirsi."

Come ti sei sentito dopo la vittoria con Juve e Inter?

"Anche la Fiorentina è una squadra forte e le altre squadre ci temono e hanno paura di affrontarci. Juve, Inter e Milan sono squadre top ma anche la Fiorentina è forte"

Un consiglio ai bambini per il futuro

"Continuate a studiare perché è importante, io stesso sto studiando anche se per il lavoro devo fare una telematica. Studiare per me è importante perché comprendi meglio le scelte del mister e perché studiare accende la passione e ti fa inseguire i sogni"