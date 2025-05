La Fiorentina cade all’Olimpico contro la Roma. Una sfida che ha visto i viola fare la gara, sbattere su Svilar e subire gol in pieno recupero della prima frazione di gioco. Una partita che lascia l’amaro in bocca ai viola, come sottolineato da Fabiano Parisi sul proprio profilo social: “Ci abbiamo provato fino alla fine, in tutti i modi: non è bastato testa alla prossima”.