Pareggio viola all'ultimo minuto contro la Juventus, Sottil su rigore. Adesso i calci di rigore
Semifinale primavera tra Fiorentina e Juventus, la squadra viola dopo lo svantaggio ha pareggiato la partita al 92 con Sottili su rigore con un uomo in meno dopo l'espulsione di Baroni. Adesso dopo es...
A cura di Redazione Labaroviola
07 giugno 2017 20:22
Semifinale primavera tra Fiorentina e Juventus, la squadra viola dopo lo svantaggio ha pareggiato la partita al 92 con Sottili su rigore con un uomo in meno dopo l'espulsione di Baroni. Adesso dopo esser passati i tempi supplementari, si andrà ai calci di rigore.