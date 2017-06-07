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Pareggio viola all'ultimo minuto contro la Juventus, Sottil su rigore. Adesso i calci di rigore

Semifinale primavera tra Fiorentina e Juventus, la squadra viola dopo lo svantaggio ha pareggiato la partita al 92 con Sottili su rigore con un uomo in meno dopo l'espulsione di Baroni. Adesso dopo es...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 giugno 2017 20:22
Pareggio viola all'ultimo minuto contro la Juventus, Sottil su rigore. Adesso i calci di rigore -
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Semifinale primavera tra Fiorentina e Juventus, la squadra viola dopo lo svantaggio ha pareggiato la partita al 92 con Sottili su rigore con un uomo in meno dopo l'espulsione di Baroni. Adesso dopo esser passati i tempi supplementari, si andrà ai calci di rigore.

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