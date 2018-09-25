Pareggio della Fiorentina dopo 8' minuti! Su tiro di Chiesa devia Skriniar
Trova subito il pareggio la Fiorentina dopo 8' minuti dall'inizio del secondo tempo. Riconquista palla Benassi con un grande intervento e scarica per Chiesa
A cura di Redazione Labaroviola
25 settembre 2018 21:56
Trova subito il pareggio la Fiorentina dopo 8' minuti dall'inizio del secondo tempo. Riconquista palla Benassi con un grande intervento e scarica per Chiesa. Il numero 25 stoppa e scarica di potenza su Skriniar, che devia nella propria porta il pareggio viola