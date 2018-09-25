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Pareggio della Fiorentina dopo 8' minuti! Su tiro di Chiesa devia Skriniar

Trova subito il pareggio la Fiorentina dopo 8' minuti dall'inizio del secondo tempo. Riconquista palla Benassi con un grande intervento e scarica per Chiesa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 settembre 2018 21:56
Pareggio della Fiorentina dopo 8' minuti! Su tiro di Chiesa devia Skriniar - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Trova subito il pareggio la Fiorentina dopo 8' minuti dall'inizio del secondo tempo. Riconquista palla Benassi con un grande intervento e scarica per Chiesa. Il numero 25 stoppa e scarica di potenza su Skriniar, che devia nella propria porta il pareggio viola

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