Pardo: "La Fiorentina sta bene e il Napoli non farà turnover"
Questa è una partita rischiosa e Sarri farà alcune rotazioni, ma senza esagerare
A cura di Redazione Labaroviola
23 gennaio 2017 18:02
Il giornalista di Premium Sport Pierluigi Pardo è intervenuto ai microfoni di Radio Crc per commentare il quarto di finale di Coppa Italia che domani, allo stadio "San Paolo", vedrà la Fiorentina opposta al Napoli di Maurizio Sarri: "La Fiorentina sta bene, questa partita ha il suo margine di rischio e quindi credo che il turnover di Sarri sarà molto relativo. Vedrete che userà queste due partite per fare delle rotazioni, ma senza esagerare".