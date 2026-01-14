Le parole d’addio di Paratici: “Ringrazio il Tottenham per tutto, ma non potevo rifiutare la Fiorentina”

Fabio Paratici sarà il nuovo direttore sportivo della Fiorentina dal prossimo 4 febbraio. La conferma arriva anche dal profilo ufficiale del Tottenham: “Possiamo confermare che il nostro Direttore Sportivo Fabio Paratici lascerà il Club a febbraio per unirsi alla Fiorentina. Fabio si unirà alla squadra di Serie A dopo la conclusione della finestra di mercato invernale, ponendo fine a due periodi all’Hotspur Way, il primo dei quali è iniziato nell’estate del 2021.

L’amministratore delegato del Tottenham Hotspur, Vinai Venkatesham, ha dichiarato: “Abbiamo concordato che Fabio tornerà in Italia dopo la conclusione della finestra di mercato di gennaio, in linea con il suo desiderio di tornare a casa. Ringraziamo Fabio per il suo contributo al Club e gli auguriamo il meglio per il futuro.

Nel comunicato troviamo anche le parole di Paratici: “Voglio ringraziare Vinai e il Consiglio di Amministrazione del Tottenham Hotspur per aver accolto il mio desiderio di tornare in Italia e unirmi alla Fiorentina. Ho amato il tempo trascorso al Club, ma questa opportunità, unita alla necessità di risiedere nella mia terra natale, mi ha portato a questa decisione”.

Conclude: “Gli Spurs sono un club che mi sta molto a cuore. Ci sono persone fantastiche che lavorano per questo progetto, appassionate quanto me e desiderose di ottenere un successo duraturo. Non ho dubbi che ci riusciranno e osserverò attentamente dall’Italia.”