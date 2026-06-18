Paratici: "Kean è il nostro centravanti e speriamo e vogliamo che sia il nostro numero 9"

Come accade per tutti i club di calcio, però, non sempre si è padroni del destino dei giocatori

In conferenza stampa, alla domanda su uno degli obiettivi del club legati al mercato e alla definizione del futuro di Moise Kean, il dirigente sportivo Paratici ha risposto soffermandosi anche sul momento generale delle trattative.

“Su Kean, come su tutti i giocatori, siamo in un periodo di mercato e ci sono interlocuzioni in corso con i calciatori e i loro entourage. Per quanto riguarda lui, è un patrimonio del calcio italiano e della Fiorentina. Io sono particolarmente affezionato, visto che l’ho visto crescere da quando aveva 9 anni fino al debutto in Champions League.

Siamo in una fase di mercato: Kean è il nostro centravanti e speriamo e vogliamo che sia il nostro numero 9. Ma, come accade per tutti i club di calcio ad eccezione di 5-6 top club europei, non sempre si è padroni del destino dei giocatori, perché non si ha sempre la forza e la possibilità di trattenere tutti quelli che si vorrebbe mantenere”.