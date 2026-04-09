Paratici difende Sarri: “Alla Juventus ha vinto uno scudetto, in molti se ne sono scordato”

Fabio Paratici ha rilasciato un intervista al Corriere della Ser in cui ha parlato anche di Maurizio Sarri, queste le sue parole sul tema:

Come ha fatto la vostra Juve a vincere 9 scudetti di fila?

«Eravamo vent’anni avanti tutti gli altri. Un presidente visionario, un direttore sapiente, il talento che mi riconosco nel “vedere” i calciatori, gli allenatori più preparati, i giocatori più seri. E le difficoltà delle milanesi nel gestire il declino delle grandi famiglie proprietarie, questo va detto».

Come giudica oggi il passaggio di Cristiano Ronaldo?

«Prezioso per la Juve, importante per tutti come fu poi Mourinho alla Roma, un campionato ha bisogno di grandi personaggi. Noi tutti volevamo la Champions e il primo anno avremmo potuto vincerla, l’eliminazione dall’Ajax mi resta ancora qui. Il problema fu che segnando un gol a partita, Cristiano rese troppo facile la vita ai compagni, che peraltro avevano già vinto tanto. Per questo cambiammo allenatore, per provare una shakerata».

Allegri soffriva Ronaldo?

«No, Allegri è il più intelligente di tutti, la sua capacità di relazione con i giocatori fa la differenza. Qualche difficoltà la ebbe all’inizio Sarri, più integralista tatticamente, ma poi si adattò. E vinse lo scudetto anche lui, molti se lo sono scordato».