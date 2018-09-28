Paratici: "Bernardeschi preso a 40 milioni un'affare. Giocatore di livello internazionale"

Su Tuttosport, Paratici ha parlato anche dell'affare che ha portato Bernardeschi dai viola ai bianconeri: “I 40 milioni spesi per lui? Siamo contenti della sua crescita, mai avuto dubbi è stato un'aff...

A cura di Redazione Labaroviola 28 settembre 2018 10:15

Bernardeschi

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