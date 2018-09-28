Paratici: "Bernardeschi preso a 40 milioni un'affare. Giocatore di livello internazionale"
Su Tuttosport, Paratici ha parlato anche dell'affare che ha portato Bernardeschi dai viola ai bianconeri: “I 40 milioni spesi per lui? Siamo contenti della sua crescita, mai avuto dubbi è stato un'aff...
A cura di Redazione Labaroviola
28 settembre 2018 10:15
Su Tuttosport, Paratici ha parlato anche dell'affare che ha portato Bernardeschi dai viola ai bianconeri: “I 40 milioni spesi per lui? Siamo contenti della sua crescita, mai avuto dubbi è stato un'affare. Federico può recitare un ruolo importante a livello internazionale nei prossimi anni, anche con l’Italia”.