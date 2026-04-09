Paratici annuncia: “Punterete sul Under 23? La Fiorentina deve farlo, con il Viola Park

Intervistato dal Corriere della Sera Fabio Paratici ha parlato della possibilità di creare una squadra U23 della Fiorentina nel prossimo futuro

La Fiorentina punterà sulla Under 23?

«Deve farlo, col Viola Park. E deve svilupparsi in ogni possibile direzione. Apprezzo molto il business che sta dietro al Como, questo sviluppo del brand del lago, in effetti un luogo bellissimo. Ma, ehm, vogliamo mettere con Firenze? Fi-ren-ze! Non scherziamo. Le potenzialità sono immense, sono qui per sfruttare le conoscenze che ho acquisito. E sì, secondo me in serie A possono fare la differenza». Lo scrive il Corriere della Sera