Panerai: "Se tratterremo Bernardeschi? Il Milan ce l'ha fatta con Donnarumma?"

Cda viola che si avvia verso la conclusione, ma in attesa del comunicato ufficiale che verrà diramato nel pomeriggio di oggi fanno già discutere le parole del membro del cda Paolo Panerai a proposito...

Cda viola che si avvia verso la conclusione, ma in attesa del comunicato ufficiale che verrà diramato nel pomeriggio di oggi fanno già discutere le parole del membro del cda Paolo Panerai a proposito di Federico Bernardeschi: "Se tratteremo Bernardeschi? Il Milan ha avuto la forza di farlo con Donnarumma?". Parole che hanno il sapore della resa e rappresentano il preludio all'addio da parte del 10?