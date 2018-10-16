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Paloschi: “Fiorentina? Non ci penso, voglio far bene con la Spal”

L’attaccantante della Spal, Alberto Paloschi, ha  rilasciato alcune dichiarazioni, registrate da Tuttomercatoweb relative al suo futuro poiché, il giocatore, è stato accostato alla Fiorentina come vic...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 ottobre 2018 16:54
Paloschi: “Fiorentina? Non ci penso, voglio far bene con la Spal” -
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L’attaccantante della Spal, Alberto Paloschi, ha  rilasciato alcune dichiarazioni, registrate da Tuttomercatoweb relative al suo futuro poiché, il giocatore, è stato accostato alla Fiorentina come vice-Simeone:

“Fiorentina? Non ci penso, il mercato di agosto è appena finito e già parliamo di quello di Gennaio. Il mio obiettivo è far bene con la Spal, il campionato è cominciato solo da poche giornate”.

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