Paloschi: “Fiorentina? Non ci penso, voglio far bene con la Spal”

L’attaccantante della Spal, Alberto Paloschi, ha rilasciato alcune dichiarazioni, registrate da Tuttomercatoweb relative al suo futuro poiché, il giocatore, è stato accostato alla Fiorentina come vic...

L’attaccantante della Spal, Alberto Paloschi, ha rilasciato alcune dichiarazioni, registrate da Tuttomercatoweb relative al suo futuro poiché, il giocatore, è stato accostato alla Fiorentina come vice-Simeone:

“Fiorentina? Non ci penso, il mercato di agosto è appena finito e già parliamo di quello di Gennaio. Il mio obiettivo è far bene con la Spal, il campionato è cominciato solo da poche giornate”.