Palmieri: "Non abbiamo ricevuto offerte per Thorstvedt, il giocatore ci deve dire se vuole restare"

Il direttore del Sassuolo ha parlato della situazione di Thorstvedt

Francesco Palmieri, direttore sportivo del Sassuolo, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per fare chiarezza sulla trattativa saltata per la cessione di Kristian Thorstvedt alla Fiorentina, uno dei temi più caldi dell'ultima sessione estiva di calciomercato.

Sulla trattativa per il centrocampista: “Non abbiamo mai ricevuto proposte formali per Thorstvedt. Parliamo di un profilo di grande rilievo, una risorsa fondamentale per noi che ha mostrato una crescita costante nel tempo. In passato avevamo raggiunto un’intesa di massima, ma poi l'interesse si è affievolito: durante l'estate si è discusso a lungo della vicenda, ma sul piano pratico si è visto ben poco”.

Sulle intenzioni del calciatore: “Siamo disposti a valutare la partenza soltanto di chi esprime chiaramente la volontà di cambiare aria, altrimenti non esistono i presupposti per trattare. Il nostro obiettivo è trasmettergli l'importanza della piazza in cui si trova e il suo reale valore. Naturalmente il panorama calcistico è pieno di atleti vicini alla scadenza dell'accordo; valuteremo più avanti se ci saranno le condizioni per proseguire questo cammino insieme”.