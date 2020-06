Con la vittoria arrivata ieri sera contro la Juventus, il Napoli ha raggiunto le 6 Coppe Italia nella sua storia. Una cifra che può far storcere il naso alla Fiorentina, dal momento che i partenopei a questo punto hanno raggiunto proprio la società viola nell’albo d’oro della competizione: dopo Juventus (13), Roma (9), Inter (7) e Lazio (7) ci sono dunque Fiorentina e Napoli, appaiate anche in quanto a secondi posti. Entrambe le compagini sono arrivate per quattro volte seconde in Coppa Italia.