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Palladino vuole mantenere l’entusiasmo, occhio a sottovalutare il Genoa. Commisso spinge con la sua fiducia

Palladino vuole evitare distrazioni contro il Genoa

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 ottobre 2024 08:52
Palladino vuole mantenere l’entusiasmo, occhio a sottovalutare il Genoa. Commisso spinge con la sua fiducia - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.10.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha dichiarato di voler schierare la formazione migliore contro il Genoa, sottolineando l'importanza di mantenere l'entusiasmo della squadra, reduce da un periodo di successi.
Nonostante i problemi fisici di Comuzzo, Palladino spera di recuperarlo per la partita, confidando nello staff medico. Consapevole del desiderio di rivalsa del Genoa e del supporto del pubblico rossoblù, Palladino vuole evitare distrazioni e preparare al meglio la squadra.

La fiducia e il sostegno del presidente Commisso rappresentano una spinta ulteriore per i viola, che puntano a proseguire la striscia di sette risultati utili consecutivi e cinque vittorie di fila. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-elogia-palladino-solo-lui-credeva-in-kean-ora-lattaccante-e-un-uragano-in-campo/274696/

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