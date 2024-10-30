Palladino vuole mantenere l’entusiasmo, occhio a sottovalutare il Genoa. Commisso spinge con la sua fiducia

Palladino vuole evitare distrazioni contro il Genoa

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, ha dichiarato di voler schierare la formazione migliore contro il Genoa, sottolineando l'importanza di mantenere l'entusiasmo della squadra, reduce da un periodo di successi.

Nonostante i problemi fisici di Comuzzo, Palladino spera di recuperarlo per la partita, confidando nello staff medico. Consapevole del desiderio di rivalsa del Genoa e del supporto del pubblico rossoblù, Palladino vuole evitare distrazioni e preparare al meglio la squadra.

La fiducia e il sostegno del presidente Commisso rappresentano una spinta ulteriore per i viola, che puntano a proseguire la striscia di sette risultati utili consecutivi e cinque vittorie di fila. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-elogia-palladino-solo-lui-credeva-in-kean-ora-lattaccante-e-un-uragano-in-campo/274696/