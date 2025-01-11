Palladino su Gudmundsson: "Adesso sta bene, ma ora lui deve lavorare con più intensità"

Raffaele Palladino ha parlato delle condizioni di Gudmundsson nella conferenza stampa dell'antivigilia di Monza-Fiorentina

Raffaele Palladino, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Monza-Fiorentina, ha fornito aggiornamenti sulle condizioni di Albert Gudmundsson. L'attaccante islandese, che non è sceso in campo nella partita contro il Napoli a causa di un problema alla caviglia, è stato così commentato dal tecnico:

"Gudmundsson ha avuto un fastidio alla caviglia che si è portato dietro da Genova, adesso sta bene, in settimana ha lavorato ed tutto ok. In questi mesi non ha avuto continuità, sia di allenamenti che di partita, è dovuto stare fermo, adesso sta lavorando tanto, il mio compito è di darlo più minutaggio possibile, dargli tanti allenamenti, abbiamo la possibilità di allenarci di più e questo è un bene, lui deve lavorare con più intensità per arrivare al meglio, per Monza vediamo, lui è a disposizione".

Palladino: “Sul mercato vogliamo alzare il livello. L’obiettivo è fare più punti dell’andata. Colpani soffre”

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