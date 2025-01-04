Palladino: "Stasera per dare continuità dopo Torino, ho messo la miglior formazione possibile"

Il tecnico viola ha commentato la gara che sta per iniziare contro il Napoli di Antonio Conte delle 18:00 al Franchi

A Dazn ha parlato il tecnico viola Raffaele Palladino in presentazione della gara delle 18:00 contro il Napoli di Conte: "Ho messo la squadra migliore possibile in campo, dovremo lavorare bene d'intensità e di copertura degli spazi perchè il Napoli è una squadra davvero forte che arriva qui da prima in classifica con merito. Noi abbiamo lavorato bene in settimana perchè sappiamo di dover dare continuità alla bella prestazione di Torino dove siamo stati squadra e abbiamo avuto il coraggio di riprenderla, anche oggi voglio vedere questo spirito dai miei ragazzi. Il gruppo che ho a disposizione è ottimo, il mercato ci dovrà rinforzare laddove ci sono delle mancanze però io sono contento di chi ho a disposizione. Punto su tutti, ad esempio, oggi ho messo Moreno che ha giocato meno."

Su Gudmundsson: "Gud è un giocatore fortissimo, per noi è fondamentale ma in questo momento è importante riuscire a recuperarlo nel modo migliore perchè uno come lui ci fa fare la differenza ma deve crescere con calma."

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