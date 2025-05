Palladino: “Stagione positiva, abbiamo 2 punti in più rispetto allo scorso anno. Abbiamo grandi obiettivi”

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro l’Udinese, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Questa è stata una settimana piena di motivazioni, vogliamo vincere, se vinciamo e la Lazio perde possiamo raggiungere l’Europa, vogliamo arrivare davanti al Milan per evitare i sedicesimi di Coppa Italia. Ci siamo confrontati con i ragazzi per la partita, abbiamo studiato l’avversario e siamo molto motivati.

Io capisco il rammarico e l’amarezza dei tifosi, mi immedesimo nei tifosi, come stanno male loro stiamo male anche noi quando le cose non girano. Abbiamo fatto una stagione in cui abbiamo assaporato la Champions, potevamo fare qualcosa di straordinario, una volta che è venuto a mancare questo sogno c’è stata delusione nell’ambiente. Capisco l’amarezza e spero che i tifosi apprezzino il percorso della squadra, l’impegno che c’è stato, la determinazione dei ragazzi che hanno sempre messo tutto per la Fiorentina. Abbiamo fatto un campionato positivo, siamo ancora in lotta e dobbiamo crederci fino alla fine, abbiamo 62 punti ed è dal 2013 che non si facevano cosi tanti punti, con questi punti anni dietro ci si qualificava per l’Europa ma va analizzato la stagione.

Il confronto con la società c’è sempre, se le cose vanno bene si parla delle cose che vanno bene e se le cose vanno male si parla di quello che non è andato. Devo ringraziare la società che sono sempre stati presenti e che mi hanno sempre sostenuto. Ringrazio Pradè e Goretti per tutto quello che hanno fatto per me. Il rammarico è che con 62 punti rischia di stare fuori dalle coppe, abbiamo meno squadre nelle coppe, poi ci sono cose da migliorare, ci sono state critiche costruttive che accetto, i punti contro le piccole pesano nella stagione ma sono convinto che se avessimo fatto i punti contro le piccole e non con le grandi avremmo detto le stesse cose sui punti non fatti contro le grandi. Sono sicuro che il prossimo anno faremo meglio.

Con tanti calciatori ho instaurato un rapporto di stima e umanità, credo di aver dato tanto ai ragazzi dal punto di vista umano, mi sono affezionato molto ai calciatori, ho dato tutto me stesso per loro, con alcuni di loro ho un grande dialogo, Kean è uno di questi, qualche volta mi ha fatto arrabbiare ma è un ragazzo buono e genuino. Lui ha bisogno di felicità, non so se sarà qui o da qualche altra parte, lui ha bisogno di amore e mi auguro per lui che farà la scelta giusta.

Tutti i giocatori che sono stati acquistati sono stati condivisi al 100% con la società, tutti hanno avuto spazio, qualcuno meno ma fa parte del gioco, qualcuno ha avuto qualche infortunio ma tutti hanno dato tutto per la squadra. C’è stata molta unione tra di loro, è stato fatto un bel percorso di crescita per ognuno di questi ragazzi.

Mi vedo proiettato nel futuro della Fiorentina, a Firenze mi trovo bene, sento la fiducia dei ragazzi, quello che è successo domenica scorsa dispiace ma invito i tifosi a credere in questo percorso, non è tutto da buttare, questa stagione mi ha insegnato tanto, abbiamo avuto valore a tanti giocatori della squadra come De Gea che non giocava, Kean aveva zero gol fatti, Gosens è tornato in Nazionale, Parisi, Mandragora, Beltran. Io vado avanti per la mia strada, quest’anno ho vissuto per la Fiorentina e lo farò anche nella prossima stagione.

Mi fa tanto piacere l’attestato di stima di Pradè, mi dà stimoli per il futuro, il mio obiettivo è fare sempre meglio, abbiamo 2 punti in più rispetto alla scorsa stagione, se non arriviamo in Europa sarò dispiaciuto. Ci sono state tante cose positive in questa stagione. Quando sono arrivato giocavo con il 3-4-2-1, quest’anno abbiamo cambiato spesso il sistema di gioco, qualcuno dice che non ho le idee chiare, invece è stato un valore aggiunto. Lunedi ho appuntamento con la società per programmare il futuro, dobbiamo sfruttare questo anno e ripartire da questa ossatura. I ragazzi che resteranno saranno la base solida per il futuro della Fiorentina.

Devo ringraziare Bove perchè è stato un grande uomo in più, è stato un supporto per noi, un ragazzo straordinario, sarà lui a decidere il futuro. La mia valutazione di Gudmundsson è positiva, è stato frenato dagli infortuni, ha avuto alti e bassi ma ha talento, abbiamo cercato di sfruttarlo al meglio. Lunedi incontro la società, martedi incontro il mio staff, per il prossimo anno abbiamo grandi obiettivi.