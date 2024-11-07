Palladino: "Siamo stati leggeri, contro queste squadre serve qualcosa in più. Parisi ha fatto bene"

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, parla così in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 sul campo dell'APOEL Nicosia in Conference League: "Sapevamo che oggi potevamo affrontare una...

Raffaele Palladino, allenatore della Fiorentina, parla così in conferenza stampa dopo la sconfitta per 2-1 sul campo dell'APOEL Nicosia in Conference League: "Sapevamo che oggi potevamo affrontare una squadra dal blocco molto basso. Facevano 4-1-4-1 sfruttando solo i contropiedi: abbiamo preparato bene la partita, nei primi trenta minuti avevamo il pallino e abbiamo creato situazioni per fare male. Siamo stati ingenui nel concedere ripartenze. E una volta sotto non era facile: li abbiamo messi lì ma senza trovare il guizzo finale e scardinarli. Hanno giocato per sporcare tutto, anche in maniera irruenta. Nel secondo tempo non si è quasi mai giocato, hanno spezzato il ritmo. Analizziamo ciò che abbiamo fatto bene e con grande equilibrio pensiamo subito al campionato".

Non si è vista la ferocia che raccontava ieri.

"A volte siamo stati leggeri, tra controlli e passaggi. E non riuscivamo a rompere le linee di passaggio. Loro si difendano stretti e chiusi, non era facile, ma le ripartenze che abbiamo preso sono per errori nostri. Qualche leggerezza c'è stata e non dobbiamo commetterla. Loro hanno sputato sangue per vincere, con grande intensità e voglia, noi quando affrontiamo squadre così dobbiamo mettere qualcosa in più".

Avete sottovalutato l'APOEL e la Conference League?

"Non abbiamo sottovalutato nulla, assolutamente. Ci teniamo alla Conference, vogliamo arrivare nelle prime posizione e teniamo a una competizione europea. Chi è sceso in campo oggi voleva dimostrare il suo valore e se tornassi indietro rifarei le stesse scelte. I ragazzi si sono allenati alla grande in settimana, non avevo segnali che potessimo perdere. Spesso queste sfide si decidono sugli episodi e loro li hanno portati a loro vantaggio".

La prossima partita sfiderete un'altra cipriota, il Pafos. Come li sfiderete?

"Con la stessa mentalità ma cercando di metterci qualcosina in più".

Come valuta gli adattamenti di Richardson e Parisi?

"Secondo me Richa si è mosso bene, trovare spazi non era facile. Avevano un uomo fisso lì a prendere il nostro trequartista. Sappiamo che lui è di palleggio e non attacca la profondità, secondo me ha fatto bene e potremmo rivederlo. Fabiano ha fatto una buona prestazione, ha lavorato bene sulla catena anche se, lo sappiamo, non è un'ala naturale. Ha fatto bene però anche quando è passato a fare il quinto". Lo scrive Tuttomercatoweb

LA FIORENTINA CADE IN CONFERENCE

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