Palladino: "Servono tempo e pazienza. Amrabat ha lanciato segnali, Gudmundsson ancora non è pronto"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro il Parma: "Nuovi principi di gioco, calciatori diversi, ci vogliono t...

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così parlato dopo il pareggio per 1-1 contro il Parma: "Nuovi principi di gioco, calciatori diversi, ci vogliono tempo e pazienza. oggi abbiamo fatto cose molto positive, altre invece dovremo metterle a posto, sia errori di scelta che sul piano tecnico. Io non sono preoccupato, ci serve solo tempo. Da domani analizzeremo cosa non ha funzionato e su cosa dobbiamo migliorare. Mi è piaciuto lo spirito di squadra, abbiamo avuto le occasioni per far gol. Sapevo le inside di questa gara, il Parma è rapido e veloce, ci sono tanti aspetti su cui possiamo ancora migliorare".

Su Amrabat: "Io gli voglio bene, è un bravissimo ragazzo, si è creato un grande rapporto con lui. E' un ragazzo sincero di cuore. Ha lanciato segnali a me e alla Fiorentina, mettendosi a disposizione dal primo giorno. Le voci di mercato sono normali, è un giocatore di un certo livello, decideranno lui e la società del suo futuro. Mi auguro di poterlo ancora allenare, per me è un grandissimo giocatore".

Poi ha proseguito: "Mi è piaciuto lo spirito di squadra, la compattezza e la voglia di reagire alle difficoltà. Affrontavamo una squadra con un'identità forte, che gioca sulle seconde palle e ha grande rapidità, hanno avuto occasioni per segnare. Nella ripresa con il giusto spirito abbiamo schiacciato il Parma e la abbiamo ripresa, potevamo anche vincerla, peccato per l'espulsione. Non mi è piaciuto il terreno di gioco, non era all'altezza della Serie A, non è stata bella da vedere sul piano del gioco, troppi errori tecnici. A livello difensivo troppi errori individuali, è mio compito sistemare qualcosa. Cosa manca dal mercato e cosa in particolare non le è piaciuto? La squadra era abituata a difendere di reparto, ora richiedo molto nei duelli individuali. Ci vuole tempo, abbiamo giocatori forti per questo sono tranquillo, ora spetta a me e al mio staff. A me da fastidio il mercato aperto, ma va accettato, siamo ancora in costruzione. Ci manca ancora qualcosa, soprattutto dietro, la società lo sa e sta lavorando benissimo, so che arriverò a fine mercato con una rosa pronta".

Su Comuzzo: "Comuzzo merita di giocare, ha dimostrato dal primo giorno di essere un ragazzo serio, un grande lavoratore. Ha grandi qualità fisiche e tecniche, un giovane di ottima prospettiva". E su Gudmundsson: "Gudmundsson ha avuto un fastidio muscolare, vedremo come sta nelle prossime settimane, sicuramente ancora non è pronto. Vedremo di rimetterlo a posto nelle prossime due settimane. Non vediamo l'ora di averlo a disposizione, siamo contentissimi".

Sulle difficoltà contro il Parma: "Sono freschi, rapidi, sembrano già in forma. Hanno avuto probabilmente carichi di lavoro meno pesanti rispetto a noi. Sono rapidi e giocano in verticale, ci hanno messo in difficoltà ma abbiamo sistemato qualcosa all'intervallo e abbiamo recuperato la partita".

BIRAGHI SALVA LA FIORENTINA CON UNA PERLA, FINISCE 1-1 CON IL PARMA. PONGRACIC ESPULSO ALL’83’

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