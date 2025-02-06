Palladino: "Serata da sogno, la più bella. Sembrava una settimana maledetta con Gudmundsson e Adli"

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 contro l'Inter, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina:"Stasera è stata una serata perfetta, magica, un sogno. Qu...

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria per 3-0 contro l'Inter, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina:

"Stasera è stata una serata perfetta, magica, un sogno. Questo risultato nasce con tante difficoltà, questa settimana sembrava maledetta per come è iniziata, Gudmundsson ha preso la febbre, Adli ha preso una distorsione dopo un tiro, non ci volevo credere. Dedichiamo la vittoria a Bove ed ai tifosi, oggi lo stadio era una bolgia.

Sono felice che i ragazzi siano ambiziosi, che ci sia grande voglia di migliorarci, il nostro obiettivo è il lavoro quotidiano. Dobbiamo avere questa fame e questa mentalità che ci ha fatto battere oggi la prima in classifica. Oggi Kean è stato fantastico ma non ci sorprende per la partita che ha fatto

Oggi è stata la serata più bella della mia carriera da allenatore, ce lo siamo detti anche con il mio staff, è stata un sogno. A fine primo tempo ho detto ai ragazzi di continuare cosi, vedevo che la squadra stava bene in partita e che potevamo far male. Ringrazio giocatori che hanno giocato meno come Richardson che ha fatto una grande partita, ma anche Mandragora. Dodò da esterno alto ha fatto una grande partita. Siamo venuti bene da un periodo difficile e si sono rivisti i valori di questo gruppo. In queste settimane ho sentito dire che nei secondi tempi calavamo perchè avevamo un problema fisico, non è cosi perchè abbiamo sempre corso tanto, il problema era stato di atteggiamento"

LO STRISCIONE DELLA CURVA FIESOLE PER BIRAGHI

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