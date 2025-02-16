Palladino: "Se Zaniolo avesse fatto gol la partita sarebbe stata diversa. Oggi una partita storta"

Raffaele Palladino ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa dopo la sconfitta contro il Como

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta della Fiorentina in casa contro il Como, queste le sue parole:

"Intanto voglio fare i complimenti al Como, hanno giocato con coraggio. Siamo partiti bene, abbiamo avuto delle occasioni per sbloccare la gara, ci siamo allungati, loro attaccavano la profondità, noi dovevamo essere più compatti e non ci dovevamo disunire. Nel secondo tempo ho chiesto alla squadra di andare più forte in avanti. Mi prendo io la responsabilità di non aver trasmesso alla squadra la giusta energia che doveva avere per fare una buona partita. Giornata storta, lavoreremo duro in questa settimana.

Se Zaniolo avesse fatto gol avremmo parlato di altro, lui secondo me ha fatto una buona gara, è un giocatore adattato. Beltran è nel suo ruolo naturale quando gioca davanti ed ha fatto bene. Abbiamo perso fiducia nella riconquista della palla, dobbiamo essere bravi a capire i momenti della gara, loro si sono difesi bene

Fagioli trequartista è stata una scelta forzata cosi come Cataldi nel mezzo perchè con Gudmundsson che non stava bene per febbre siamo stati obbligati a fare certe scelte. Oggi tutta la squadra non ha fatto bene. Oggi Gudmundsson è stato sfortunato, appena entrato si è fatto male alla schiena, gli gira male a lui ed a noi, noi stiamo cercando di recuperarlo. Oggi abbiamo perso un cambio perchè abbiamo dovuto sostituirlo

Con il lavoro durante la settimana stiamo cercando di trovare le soluzioni più congeniali a noi, nel mercato di gennaio sono arrivati tanti giocatori nuovi, abbiamo riscontrato delle difficoltà. Sulla palla inattiva dovevamo restare indietro in 3, so chi è andato in avanti e risolvere questo errore. Cerco di essere equilibrato e di analizzare le cose che non sono andate bene, non bisogna fare drammi quando si perde e non esaltarci troppo quando si vince. Giornate cosi possono accadere"