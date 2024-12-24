Palladino realista e rammaricato: evidenzia la difficoltà di trovare soluzioni sulla fascia sinistra

La Fiorentina dopo il gol ha smesso di giocare

Raffaele Palladino ha espresso rammarico per la sconfitta contro l'Udinese, definendo la partita "a due facce". La Fiorentina ha iniziato bene, con il giusto spirito e dominando i primi venti minuti, ma dopo il gol iniziale ha smesso di giocare con la stessa precisione, concedendo due reti nella ripresa: una per un errore individuale e l'altra su una ripartenza mal gestita.

Dal punto di vista tattico, Palladino ha evidenziato la difficoltà di trovare soluzioni sulla fascia sinistra dopo l'infortunio di Bove, con Sottil come unica opzione naturale e Beltran adattato. Nel finale, la squadra ha mancato lucidità e precisione, sprecando occasioni per rimettere in equilibrio il match. Palladino ha concluso sottolineando l'importanza di imparare dagli errori e prepararsi per la prossima sfida. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/palladino-bove-e-un-pezzo-di-cuore-kayode-fara-bene-gudmundsson-a-volte-serve-anche-rifiatare/282021/#google_vignette