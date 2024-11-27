Palladino: "Pongracic titolare, Gudmundsson non sarà convocato, Biraghi parte dalla panchina"

Raffaele Palladino ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa alla vigilia della gara di Conference

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Pafos in Conference League, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina:

"Pongracic domani gioca titolare, ha lavorato bene questo periodo, l'infortunio che ha avuto prima della Lazio lo ha superato, massima fiducia in Marin, siamo quasi tutti dentro con i calciatori dal punto del recupero fisico e questo è fondamentale. Per noi domani l'obiettivo è fare una grande prestazione, loro sono primi in classifica, hanno valori, sanno giocare a calcio, hanno battuto quelli che ci hanno battuto in Conference, una vittoria ci farebbe risalire in classifica ed entrare tra le prime otto. Vogliamo fare una grande prestazione.

Gudmundsson non sarà tra i convocati, lavora con la squadra da 2 giorni, sta lavorando bene e deve ritrovare condizione, da venerdi sarà in pianta stabile con noi e probabilmente ci sarà contro l'Inter, proveremo a recuperarlo per quella partita. Tutti pensate all'Inter ma domani abbiamo una gara importante, poi da venerdi penseremo a questa notte magica contro l'Inter ma tutto passa dalla gara di domani che è fondamentale.

Ikonè è un giocatore a cui tengo tanto, è un ragazzo sensibile, di cuore, a cui tutti vogliono bene, ha reagito bene al lutto, si è presentato agli allenamenti con grande personalità, è carico a mille e sono sicuro che domani farà una grande prestazione. Kouamè sta crescendo, io so cosa voglio da lui, sono sicuro che ci darà una grande mano, a lui manca solo il gol ma sono sicuro che se continua cosi il gol lo ritrova.

Domani scenderà in campo la miglior formazione possibile, in Conference gli avversari ci aspettano molto bassi e le gare sono complicate. Nell'ultima partita di Conference secondo me le cose non sono andate cosi male secondo me ma non è facile giocare contro squadre che si difendono.

Biraghi è un grande ragazzo, un grande professionista, un grande uomo. Lui è stato un ragazzo esemplare, si è sempre messo a disposizione anche se non sta giocando come era abituato, ha avuto un problema fisico in queste ultime due settimane, domani parte dalla panchina ma credo che stia bene adesso.

Metteremo in campo i migliori giocatori, chi si allena bene gioca, ho un gruppo di grandi uomini e grandi giocatori, possiamo vedere insieme Gudmundsson e Beltran, basta avere il giusto atteggiamento, si difende e si attacca da squadra. Gudmundsson quando tornerà troveremo le soluzioni migliori"

LE PAROLE DI SHPENDI SUL SUO FUTURO

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