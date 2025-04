Palladino: “Ora la Fiorentina è tutto. Vivo per la Fiorentina. Vogliamo un grande finale di stagione”

Raffaele Palladino, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida contro il Celje.

L’allenatore della Fiorentina ha esordito così: “Ci aspettiamo sicuramente un clima caldo, affrontiamo una squadra che ha delle qualità, perché se consideriamo che nelle ultime 9 europee non ha mai perso in casa, questo dà valore alla loro forza. Sono primi per possesso palla nel loro campionato, sono campioni in carica, li abbiamo studiati e l’abbiamo preparata bene. Vogliamo passare il turno. Noi favoriti? Queste considerazioni non ci devono toccare, quest’anno in Conference tutte le squadre contro di noi hanno giocato alla morte e anche domani sarà così. Ci aspettiamo una partita difficile con lo stadio pieno. Vogliamo solo concentrarci su queste due partite e passare il turno”.