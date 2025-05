Palladino: “Non mi aspettavo il rinnovo ma non mi lascia tranquillo. I possibili rigoristi non sono decisi”

Raffaele Palladino ha parlato alla vigilia della semifinale di ritorno contro il Betis, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Il rinnovo è stata una sorpresa anche per me, me lo ha comunicato Commisso mezz’ora fa, è stato motivo di grande orgoglio. Ringrazio Ferrari, Goretti e Pradè, abbiamo fatto un grande lavoro insieme. Questo ci stimola per fare sempre meglio e fare un grande percorso insieme. Domani proveremo a dare tutto dall’inizio alla fine per portare la Fiorentina in finale. Abbiamo studiato la partita di andata, di sicuro possiamo e dobbiamo fare meglio tecnicamente, possiamo mettere in difficoltà gli avversari, abbiamo sbagliato delle cose che di solito non sbagliamo, la squadra è carica è sta bene

Ho visto la finale ieri, faccio i complimenti a Inzaghi, è una partita che resterà sempre nella mente di tutti, ho visto giocatori stremati che non hanno mollato fino alla fine, dobbiamo sudare la maglia fino all’ultimo secondo di questa partita e noi dovremo dare battaglia dal primo all’ultimo secondo. Domani dobbiamo partire forte, farlo capire subito agli avversari, abbiamo uno spirito che stiamo mettendo in campo e dobbiamo metterlo anche domani. Dobbiamo stare attenti ai dettagli, dobbiamo essere maturi. La chiave della partita sarà nelle due fasi.

In campionato è ancora tutto aperto, ci sono ancora 9 punti, ce la vogliamo giocare fino all’ultimo minuto. Voglio vedere domani la Fiorentina che ho visto dal secondo tempo di Napoli, siamo cresciuti, abbiamo cambiato sistema di gioco e siamo migliorati tanto. Dodò sta bene, si allena con la squadra da giorni. Cataldi non sarà a disposizione per domani. Domani al posto di Cataldi abbiamo tante opzioni ma non diamo troppi vantaggi al Betis sulla formazione.

Conosciamo la qualità e i valori del Betis, hanno giocatori di grande qualità, dobbiamo fare una partita di duelli, sui dettagli. Non conta chi gioca, siamo 11 contro 11. Dobbiamo dare tutti e crederci fino alla fine, sento un grande senso di responsabilità, non ho dormito per preparare questa partita, i ragazzi mi hanno parlato il primo giorno di questa finale persa e quindi ci teniamo tantissimo. Partiamo sfavoriti perchè siamo in svantaggio. Questa è la gara più importante della mia carriera, sono tutti carichi e non vedo l’ora di scendere in campo. Non dobbiamo prenderci dalla foga domani, ci sono degli avversari di grande valori.

Il Franchi strapieno è un’altra roba, per noi saranno il 12 uomo anche se sono 22 mila. Il rinnovo non me lo aspettavo ma non mi lascia tranquillo, ma sono soddisfatto perchè ho la sensazione si possa fare un grande percorso insieme. I rigoristi? Non sono decisi, dipenderà chi se la sente”