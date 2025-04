Palladino: “Nessun rammarico per i punti persi. Grazie Cagliari per il campo, non abbiamo provato nulla”

Raffaele Palladino ha parlato dalla sala stampa dello stadio di Cagliari dopo la vittoria della Fiorentina, queste le sue parole:

“Siamo felici, venire a Cagliari in questa settimana con molte difficoltà non è stato facile e non era facile ribaltare la partita. La squadra ha messo in campo cuore, grinta, mentalità. Questa è la vittoria del gruppo che non voleva alibi. Dedichiamo questa vittoria a Kean che oggi non era con noi per motivi famigliari e dedichiamo anche la vittoria ai nostri tifosi che oggi non erano con noi. Per noi Kean è un giocatore importante ma sappiamo sopperire anche a questa assenza. Ci siamo trovati bene sia con Gudmundsson che con Beltran, anche con Zaniolo ci siamo trovati bene anche con lui. Qui non era facile giocare, siamo andati in svantaggio e ci siamo adattati alla gara. La squadra mi è piaciuta in tutto quello che ha fatto.

Non c’è nessun rammarico per i punti persi, siamo in lotta per l’Europa e siamo in Conference, vuol dire che abbiamo fatto un grande lavoro. Abbiamo vinto contro squadre importanti, ci mancano dei punti con altre squadra ma il passato è il passato. Non avevamo materiale per allenarci, siamo rimasti qui, non è stato facile ma la squadra è stata brava. Non sono bravo io ma sono stati bravi i ragazzi a non ascoltare niente e nessuno. Siamo fuori da tutto oggi se il campionato finisse oggi? Ma il campionato non finisce oggi, pensiamo a domenica con serenità, godiamoci il momento positivo, stiamo bene e guardiamo il lato positivo. Non c’è nessuna pressione.

Questa partita dà un segnale forte soprattutto a noi stessi, abbiamo tante partite, c’è un grande gruppo. Questa settimana ho capito quanto è forte questo gruppo, volevano giocare a tutti i costi. Ho visto i tifosi del Cagliari che hanno beccato Zaniolo, lui è stato bravo a non reagire, poteva anche segnare. Oggi abbiamo giocato con due falsi nueve, l’abbiamo preparata solo alla lavagna e con sedute video. Ringraziamo Nicola e il Cagliari per la disponibilità, ci hanno messo in condizione di fare almeno un allenamento, non è stato nulla di strategico perchè eravamo a casa del Cagliari ma almeno ci siamo allenati.