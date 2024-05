Palladino: “La Fiorentina è un top club e vogliamo confrontarci con loro, le idee migliori mi vengono di notte”

Dopo il pareggio conquistato in rimonta nell’ultimo turno in casa con la Lazio, il Monza è atteso dalla trasferta del Franchi in casa della Fiorentina. Osservato speciale della sfida è l’allenatore Raffaele Palladino, uno dei profili valutati dal club del presidente Commisso per il post Italiano. Nella conferenza stampa della vigilia l’analisi di Palladino.

Che tipo di partita si aspetta?: “Sarà una partita molto stimolante, loro sono forti e in salute e giocheranno in casa. Come sempre abbiamo tante motivazioni per fare la nostra partita. Non vediamo l’ora di scendere in campo, veniamo da una buona settimana di lavoro”.

Sulle italiane in Europa: “Voglio fare i complimenti alle italiane e agli allenatori italiani in Europa: dalla Roma alla Fiorentina fino all’Atalanta. A proposito di Fiorentina, affrontiamo una squadra e una società molto forte, ci vogliamo confrontare con loro. Il mio percorso personale? Le idee migliori mi vengono di notte, questo lavoro si svolge continuando a studiare, bisogna sempre aggiornarsi. Il calcio è in continua evoluzione”.

Parole mental coach di Jovetic