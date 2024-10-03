Palladino, la Conference una chance per chi gioca meno. Obiettivo mentalità vincente

Palladino vede la Conference come un'opportunità per rafforzare il suo percorso

Raffaele Palladino vede la Conference League come un'opportunità per riflettere e rafforzare il suo percorso, ribadendo la necessità di vincere per dare peso alle sue parole. Nella conferenza stampa pre-partita, il tecnico ha sottolineato che, pur non vivendo un momento difficile, sta affrontando un periodo di intenso lavoro e responsabilità. Nonostante l'emergenza difensiva dovuta a diverse assenze, ha sottolineato che sarà un'occasione per i giocatori meno impiegati di dimostrare il proprio valore, come Moreno, unico difensore disponibile.

Palladino ha difeso Christian Kouame, le cui parole dopo la partita con l'Empoli sono state fraintese, chiarendo che Kouame ha parlato da leader e che il concetto di "giocare insieme" è proprio quello che lui chiede quotidianamente, soprattutto in attacco. Ha inoltre lanciato Sottil, annunciando la sua titolarità, e ribadito che la squadra è unita, smentendo voci di litigi. Palladino ha concluso con l'obiettivo di creare una mentalità vincente, certo che i risultati arriveranno con il lavoro e il successo, puntando a una vittoria contro i campioni del Galles. Lo scrive il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/quarta-e-beltran-fuori-dai-convocati-dellaregntina-rimarranno-a-firenze-a-disposizione-di-palladino/270596/