Palladino: "Il rigorista è Gudmundsson ma lo ha lasciato a Kean. De Gea un fenomeno. Grande gioia"

Raffaele Palladino nel post partita ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa, le parole del tecnico viola

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Fiorentina contro il Milan, queste le sue parole:

"Grande soddisfazione, non è la partita della svolta ma è una grande gioia, io ci credo a quello che dico, vedo grande impegno negli allenamenti e vedo crescita. Sono contento che sia arrivata questa sera, abbiamo giocato da squadra, ho ringraziato la squadra, Firenze e la Fiorentina meritava una vittoria cosi, io la dedico alla squadra che mi ha fatto vivere una bellissima serata. Dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo crescere e stare insieme, oggi si è visto un grandissimo gioco di squadra. L'esempio è stato l'atteggiamento di Kean dopo il rigore, ma possiamo crescere ancora.

Adesso è compito mio dare alla squadra la mentalità di vincere sempre e contro tutti, se in serie A abbassi l'attenzione e l'intensità vai in difficoltà con tutti, adesso ci godiamo questa vittoria, poi dobbiamo ributtarci sul lavoro perchè ci aspettano tante partite tra campionato e coppa.

Ho parlato con Fonseca prima, la pensiamo allo stesso modo sui rigori, ma non voglio parlare degli arbitri, c'è qualcosa da modificare nei regolamenti, vengono concessi con troppa facilità i rigori ad ogni contatto, il calcio è anche contatto fisico.

De Gea è stato un fenomeno stasera, è stato un anno senza giocare, è stato un campione, sono molto felice per lui, magari porta qualcosa negli allenamenti o magari tocca a noi portare qualcosa. Kean è stato un leone stasera, ha giocato per la squadra. Sono stato espulso perchè c'era fallo proprio su Kean e l'arbitro ha dato il fallo al contrario. Ho messo le gerarchie sul rigore ed è Gudmundsson il rigorista ma oggi lo ha lasciato a Kean, nello spogliatoio scherzavano sul prossimo ma abituatevi a questo tipo di concessioni"

LE PAROLE DI RANIERI DOPO LA VITTORIA CONTRO IL MILAN

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