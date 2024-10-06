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Palladino: "Il rigorista è Gudmundsson ma lo ha lasciato a Kean. De Gea un fenomeno. Grande gioia"

Raffaele Palladino nel post partita ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa, le parole del tecnico viola

A cura di Flavio Ognissanti
06 ottobre 2024 23:45
Palladino: "Il rigorista è Gudmundsson ma lo ha lasciato a Kean. De Gea un fenomeno. Grande gioia" -
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Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria della Fiorentina contro il Milan, queste le sue parole:

"Grande soddisfazione, non è la partita della svolta ma è una grande gioia, io ci credo a quello che dico, vedo grande impegno negli allenamenti e vedo crescita. Sono contento che sia arrivata questa sera, abbiamo giocato da squadra, ho ringraziato la squadra, Firenze e la Fiorentina meritava una vittoria cosi, io la dedico alla squadra che mi ha fatto vivere una bellissima serata. Dobbiamo continuare a lavorare, dobbiamo crescere e stare insieme, oggi si è visto un grandissimo gioco di squadra. L'esempio è stato l'atteggiamento di Kean dopo il rigore, ma possiamo crescere ancora.

Adesso è compito mio dare alla squadra la mentalità di vincere sempre e contro tutti, se in serie A abbassi l'attenzione e l'intensità vai in difficoltà con tutti, adesso ci godiamo questa vittoria, poi dobbiamo ributtarci sul lavoro perchè ci aspettano tante partite tra campionato e coppa.

Ho parlato con Fonseca prima, la pensiamo allo stesso modo sui rigori, ma non voglio parlare degli arbitri, c'è qualcosa da modificare nei regolamenti, vengono concessi con troppa facilità i rigori ad ogni contatto, il calcio è anche contatto fisico.

De Gea è stato un fenomeno stasera, è stato un anno senza giocare, è stato un campione, sono molto felice per lui, magari porta qualcosa negli allenamenti o magari tocca a noi portare qualcosa. Kean è stato un leone stasera, ha giocato per la squadra. Sono stato espulso perchè c'era fallo proprio su Kean e l'arbitro ha dato il fallo al contrario. Ho messo le gerarchie sul rigore ed è Gudmundsson il rigorista ma oggi lo ha lasciato a Kean, nello spogliatoio scherzavano sul prossimo ma abituatevi a questo tipo di concessioni"

LE PAROLE DI RANIERI DOPO LA VITTORIA CONTRO IL MILAN

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