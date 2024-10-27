Palladino: “Ho cambiato ed adesso abbiamo un identità, Comuzzo è un grande difensore”

L’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Dazn al termine di Fiorentina-Roma terminata sul 5-1 per la squadra viola, queste le sue parole:“Un allenatore deve cambiare...

L’allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha parlato ai microfoni di Dazn al termine di Fiorentina-Roma terminata sul 5-1 per la squadra viola, queste le sue parole:

“Un allenatore deve cambiare quando ha un idea chiara in testa, ci ho lavorato per due mesi e poi ho capito che questi ragazzi avevano bisogno di qualcosa di diverso, quando abbiamo cambiato questi ragazzi hanno capito subito, la squadra si sentiva più sicura e si trovava meglio, sembra un vestito un po’ più comodo per la squadra e abbiamo trovato un identita di squadra e degli automatismi, ma perché ho dei ragazzi intelligenti io ho solo cercato di mettere tutti nelle condizioni di fare bene.

Adli ci da dinamismo qualità e imprevedibilità, ma di parlare del singolo non mi va, oggi vanno elogiati tutti e se devo elogiare un singolo elogio il più piccolino, Comuzzo ha fatto una partita bellissima su dovbik ho capito di avere un difensore forte anche se lo sapevo già.

Da Giovedì a oggi abbiamo cambiato 9/11 e non è facile avere continuità.

Non guardo la classifica perché non l’ho mai guardata nemmeno da ex calciatore, guardo la prossima partita senza godermi le vittorie perché penso già alla prossima partita”

SPALLETTI SU KEAN

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