Palladino ha diversi dubbi per la Fiorentina: difesa a tre o a quattro contro l’Empoli?

L'idea di Palladino nell'ultimo match è stata vincente. Verrà riproposta?

Verso Empoli col dilemma. Nel derby vedremo una Fiorentina a tre o a quattro in difesa? Le ultime prestazioni, soprattutto quella con la Lazio, hanno proposto una squadra cangiante dal 3-5-1-1 al 4-2-3-1 per inserire Gudmundsson. L'idea è stata vincente non solo nel risultato, ma anche nel fatto che i viola si sono dimostrati più coraggiosi, con un rendimento migliore di tutti.

Vista la bella novità la logica imporrebbe di proseguire sul solco appena tracciato, con un Gudmundsson che ha preso per mano i compagni con una prestazione da leader nonostante il debutto. Con lui la squadra si è scossa ed è già uno degli alfieri del tecnico. In parallelo, Gosens a quattro si allontanerebbe di più dall'area avversaria, ma Bove e Biraghi non convincono da trequartista e braccetto. L'ultima scelta spetta a Palladino, che lascia aperta ogni porta magari a seconda dell'avversario. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/in-coppa-italia-lempoli-vince-a-torino-agli-ottavi-di-finale-sara-scontro-con-la-fiorentina-a-firenze/269518/