Palladino ha costruito una Fiorentina coesa, predica equilibrio ma la sua ambizione ha colpito i tifosi

L'unità del gruppo è la forza principale della Fiorentina

Raffaele Palladino ha costruito una Fiorentina coesa, dove l'unità del gruppo è la forza principale, consolidata anche attraverso un profondo legame tra i giocatori. Questo spirito di squadra ha permesso alla Fiorentina di avvicinarsi alla vetta della classifica, a solo un punto dal Napoli. Dopo un inizio di stagione incerto, il cambio di modulo al 4-2-3-1 ha trasformato la squadra, che ora conta sei vittorie consecutive, con prestazioni sia offensive che difensive d'eccellenza.

Palladino ha saputo valorizzare ogni giocatore, dagli esperti come De Gea e Gosens ai giovani centrali Comuzzo e Ranieri. Con Kean come attaccante centrale e l'inserimento di giocatori come Adli e Colpani, la Fiorentina ha trovato un equilibrio tecnico e tattico, con particolare attenzione alle verticalizzazioni e agli esterni, che mantengono una costante pericolosità offensiva.

L'allenatore, attento a ogni dettaglio e concentrato sul lavoro a Viola Park, è conosciuto per la sua disciplina e riservatezza, oltre che per il forte legame con i suoi collaboratori. Palladino predica equilibrio e non si sbilancia sugli obiettivi, ma la sua ambizione e dedizione hanno conquistato i tifosi viola, rendendolo un vero punto di riferimento per il club. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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