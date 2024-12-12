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Palladino: "Gli attaccanti sono i primi difensori, questa è la nostra forza. Sicuro che faremo bene"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così parlato prima della sfida di Conference League contro il Lask: "L'atteggiamento sarà fondamentale. In Co...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 dicembre 2024 18:15
Palladino: "Gli attaccanti sono i primi difensori, questa è la nostra forza. Sicuro che faremo bene" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così parlato prima della sfida di Conference League contro il Lask: "L'atteggiamento sarà fondamentale. In Conference troviamo squadre che si difendono bene e giocano in transizione. Dipende dalla velocità del nostro gioco e dalla nostra attenzione. Dobbiamo essere bravi tecnicamente e dobbiamo avere l'atteggiamento giusto. Dobbiamo essere solidi, attaccare e difendere insieme. Abbiamo preparato bene la partita. Sono sicuro che faremo bene, i ragazzi sono concentrati".

Perché Sottil al posto di Bove esterno a sinistra?

"Ovvio che Bove ha delle caratteristiche diverse da Sottil. Però Sottil sta facendo ottime cose in fase di non possesso. Riccardo sta faceno bene così come Beltran o Gudmundsson sotto punta. Ma anche Ikone, Colpani e Moise. La nostra forza è che gli attaccanti sono i primi difensori. Non il singolo ma il collettivo sta lavorando bene".

FORMAZIONE UFFICIALE FIORENTINA

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