Palladino fissa l'obiettivo: serve la settima vittoria consecutiva in campionato

Palladino punta a mantenere la magia creata nello spogliatoio

L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, punta a mantenere la magia che si è creata nello spogliatoio, cercando oggi contro il Como la settima vittoria consecutiva in campionato. Consapevole del ritmo serrato di partite, Palladino sottolinea l'importanza della gestione del gruppo, ma difficilmente rinuncerà alla sua formazione tipo, che ha trovato equilibrio e continuità dal 4-2-3-1.

La svolta, secondo il tecnico, è stata la sconfitta a Bergamo contro l'Atalanta, momento in cui ha compreso la forza della squadra. Tra i punti fermi ci sono Kean, valorizzato grazie a un rapporto di fiducia, e una difesa solida con De Gea, Dodo, Gosens, Comuzzo e Ranieri. Per la sfida contro il Como di Cesc Fabregas, Palladino deve solo scegliere tra Sottil, per un approccio più offensivo, o Bove a sinistra. Nonostante il rispetto per il lavoro di Fabregas, Palladino è determinato a non farsi fermare. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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