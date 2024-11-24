Labaro Viola

Palladino fissa l'obiettivo: serve la settima vittoria consecutiva in campionato

Palladino punta a mantenere la magia creata nello spogliatoio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 novembre 2024 09:41
Palladino fissa l'obiettivo: serve la settima vittoria consecutiva in campionato - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Palladino
Condividi

L'allenatore della Fiorentina, Raffaele Palladino, punta a mantenere la magia che si è creata nello spogliatoio, cercando oggi contro il Como la settima vittoria consecutiva in campionato. Consapevole del ritmo serrato di partite, Palladino sottolinea l'importanza della gestione del gruppo, ma difficilmente rinuncerà alla sua formazione tipo, che ha trovato equilibrio e continuità dal 4-2-3-1.

La svolta, secondo il tecnico, è stata la sconfitta a Bergamo contro l'Atalanta, momento in cui ha compreso la forza della squadra. Tra i punti fermi ci sono Kean, valorizzato grazie a un rapporto di fiducia, e una difesa solida con De Gea, Dodo, Gosens, Comuzzo e Ranieri. Per la sfida contro il Como di Cesc Fabregas, Palladino deve solo scegliere tra Sottil, per un approccio più offensivo, o Bove a sinistra. Nonostante il rispetto per il lavoro di Fabregas, Palladino è determinato a non farsi fermare. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/gudmundsson-non-convocato-per-como-corriere-dello-sport-forma-di-prudenza-la-verifica-giovedi/278001/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok